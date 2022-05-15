台視《綜藝3國智》繼黃豪平、廖威廉之後，女神大元（林艾璇）也加入主持群。大元甜美臉蛋、活潑的個性，深受粉絲喜愛，在節目迎來6周加入《3國智》的大家庭，讓粉絲又驚又喜。而她錄影前一晚還失眠，表示：「畢竟對主持不太在行，一度後悔為什麼要答應參與。但我喜歡玩遊戲，希望有更多人看到我私底下真實的樣貌。」

製作單位為迎接大元加入，特地設計超殘酷賽制「淘汰大作戰」，順便惡整主持群，假藉大元加入會淘汰其中一名老將，讓大家情緒崩潰，花花更是哭著錄完整集節目。大元在尷尬氛圍下，與主持群第一次見面，心情超緊繃：「在車上等待時完全控制不住的手抖，已經是超越拍戲時的緊張感了。」

《綜藝3國智》6周年，迎來新主持人大元（中），右為阿Ken、左為黃豪平。（台視提供）

若將來邀到男友鼓鼓上節目，不排除CP合體，她大方表示：「如果他願意的話我當然是沒什麼問題！」她也提出其他PopuLady團員或小豬黃沐妍，笑說這幾位美少女看起來漂漂亮亮，其實沒什麼包袱，「如果一起上節目，大家可以看到我們私底下聚在一起，是多麼瘋狂又吵鬧。」

主持群經常玩到面目全非，大元表示媽媽一度很擔心女兒沒形象，「因為媽媽之前看過我奮不顧身，要贏遊戲時的各種樣貌，她覺得實在是太醜了！還問我說不能當一個漂漂亮亮的女兒就好嗎？」但大元自認私下沒有偶包，都是經紀人在旁邊很怕她太醜，也透露阿嬤很開心，以後每周都可以在電視上看到孫女。