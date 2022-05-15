台中市今(15)日本土確診新增4029例，市長盧秀燕今日於防疫線上記者會表示，台中市今新增一名103歲阿公染疫併發重症入住加護病房中，這名人瑞沒有接種疫苗，12日出現咳嗽、胸痛就醫，PCR採檢確診，且已有肺炎現象，目前收治在中國附醫加護病房預防性插管治療。
台中市衛生局長曾梓展解釋，台中市新增1中重症病患，就是這名阿公，他原本身體健壯，只有高血壓病史，但12日出現症狀家人為他進行快篩就是陽性，送中國附醫PCR確診；目前除這名人瑞染疫入住加護病房，也還有一名百歲阿嬤在加護病房救治中；
累計目前有22名中重症患者，有21人收治在加護病房、5人插管、5人使用抗病毒藥，另有列管追蹤24名中重症患者症狀好轉而轉到一般病房或解除隔離返家。
有鑑於基隆發生2歲童高燒轉院途中死亡，曾梓展也公布台中市目前兒童專責病房有48床，台中榮總21床、中國附醫27床，目前台中市未出現兒童重症病例，所有專責病床由醫院彈性運用中。
有關台中市居家照護統計，盧秀燕也說，截至今日上午10時，累積有3萬2907位進行評估，其中2萬9345位(88.8％)已收案居家照護，累計健康關懷10萬4996人次，其中視訊診察2733人、送藥到府1127人、解除隔離9489人。
另，台中市首創快打站接種服務，近一年共舉行3913場次，發出195萬8855人次市民通知單，昨日開設近期最後一次快打站，持續降雨仍有9244名年輕人出來施打第三劑疫苗，截至目前，台中市新冠疫苗第一劑涵蓋率為90.19％，第二劑涵蓋率為85.02％，第三劑涵蓋率為66.13％，皆優於全國平均。
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