雙城菜鳥投手杜蘭（Jhoan Duran）飆出2022球季全聯盟最快的一球：時速103.3英里（166.2公里）。這球是杜蘭15日在對戰守護者的第9局投出，他該局12顆球之中有8顆球超過時速101英里（162.5公里），讓守護者三上三下，但守護者第10局打破僵局，最終以3比2戰勝雙城。

Yet again, Jhoan Duran has set the Twins’ velocity record at 103.3 mph!!!



This was his second pitch of the inning over 103.0 mph and is officially the hardest thrown baseball in MLB this season👀 #MNTwins pic.twitter.com/3igsrQRow4 — Jeremy Maschino (@JMaschino_56) May 15, 2022

9局上杜蘭一登板就送給米勒（Owen Miller）3顆火球，最慢的一顆是時速101.3英里，米勒打成內滾出局。對付下一棒羅薩里歐（Amed Rosario），杜蘭投了3顆火球夾1顆曲球，還是讓他打成內滾出局。該局第3位打者瑞耶斯（Franmil Reyes）上來看到的第一球就是103.3英里的本季最速球！不過這顆超級火球是偏高的壞球，瑞耶斯沒有出棒，結果杜蘭用了5球將他三振，其中兩顆火球瑞耶斯都不出棒，成功釣到他的是曲球和指叉球。

杜蘭說：「也許有些人在關注這個，我只是想投好球，並沒有想著要飆速。」身高196公分、24歲的杜蘭來自多明尼加，今年4月初登上大聯盟，本季至今共有13顆球達到102英里（164.1公里），其中6顆是由杜蘭所投出，這場他又追加5球，暫居聯盟「火球王」。

除此之外，杜蘭最得意的武器是他的獨門絕技「指叉沉球（splinker）」，就是用指叉球的握法投出沉球的效果。這種球保有指叉球特徵，進壘前會快速下墜，而且像沉球一樣容易讓對手打成滾地出局。