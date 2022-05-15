雙城菜鳥投手杜蘭（Jhoan Duran）飆出2022球季全聯盟最快的一球：時速103.3英里（166.2公里）。這球是杜蘭15日在對戰守護者的第9局投出，他該局12顆球之中有8顆球超過時速101英里（162.5公里），讓守護者三上三下，但守護者第10局打破僵局，最終以3比2戰勝雙城。
9局上杜蘭一登板就送給米勒（Owen Miller）3顆火球，最慢的一顆是時速101.3英里，米勒打成內滾出局。對付下一棒羅薩里歐（Amed Rosario），杜蘭投了3顆火球夾1顆曲球，還是讓他打成內滾出局。該局第3位打者瑞耶斯（Franmil Reyes）上來看到的第一球就是103.3英里的本季最速球！不過這顆超級火球是偏高的壞球，瑞耶斯沒有出棒，結果杜蘭用了5球將他三振，其中兩顆火球瑞耶斯都不出棒，成功釣到他的是曲球和指叉球。
杜蘭說：「也許有些人在關注這個，我只是想投好球，並沒有想著要飆速。」身高196公分、24歲的杜蘭來自多明尼加，今年4月初登上大聯盟，本季至今共有13顆球達到102英里（164.1公里），其中6顆是由杜蘭所投出，這場他又追加5球，暫居聯盟「火球王」。
除此之外，杜蘭最得意的武器是他的獨門絕技「指叉沉球（splinker）」，就是用指叉球的握法投出沉球的效果。這種球保有指叉球特徵，進壘前會快速下墜，而且像沉球一樣容易讓對手打成滾地出局。
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