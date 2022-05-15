近日因發文諷刺排隊領取松山慈惠堂免費發送快篩試劑的民眾的粉專「鄉名挺起來」，今遭時事評論員黃揚明起底背景，他指出並直言，該粉專長期支持綠營，「絕對是綠營側翼」，黃揚明更警告，「若執政黨與其支持者只顧攻擊他人不檢討自己缺失，政權早晚會崩垮！」

黃揚明今（15日）在臉書發文，起底粉專「鄉名挺起來」的背景，他表示，該粉專昨天用「快篩乞丐」來嘲笑去松山慈惠堂排隊領取快篩的民眾，更直言，「又是一個失控的側翼」。

黃揚明指出，該粉專成立於2018年6月7日，在2018年下半年以支持台北市長參選人姚文智（姚文智是當年5月30日被民進黨正式提名參選北市長）、攻擊柯文哲和丁守中為貼文主要訴求，到了2019年支持蔡英文，2020年支持政府施政，絕對是一個民進黨周邊的匿名側翼粉專。

黃揚明直言，執政黨及其支持者，如果只顧著檢討人民、攻擊在野黨，不好好檢討自己的執政缺失，這樣的政權早晚會崩垮的，網友們也留言表示「台灣最不缺的就是製造仇恨的側翼」、「惡劣至極」。