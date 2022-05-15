基隆2歲男童13日高燒到42度，家長詢問4間醫院收治無門，最後輾轉聯繫上台北榮總，但中央流行疫情指揮中心今天仍強調北部兒童專責病房未滿，尤其兒童專責ICU仍有6間，應是調度程序出問題。台北市醫師公會稍早發聲明打臉，強調雙北地區醫療資源接近滿載，問題出在人力問題，而非有無空床。

台北市醫師公會表示，現在雙北地區醫療資源確實已接近滿載，主要是因人力問題，因為有太多醫護確診，即便有空床仍無法開設，此外小兒與成人的照護專業不同，指揮中心所稱的空床比例，不代表確診重症患者能立即住院接受照護。

醫師公會說，目前急診病況嚴重程度堪比加護病房，因為病房降載、或是太多醫護確診無法開設，導致有需求的確診或非確診患者皆集中在急診，可能讓患者轉院到另外一間醫院的急診室，亦無法保證接受完整治療。

醫師公會呼籲，希望社會大眾了解醫療的現實與目前資源的限制，勿苛責孩童轉院過程中無法收治的醫療院所，也希望仍等候住院或其他治療的患者，能夠體諒第一線的難處。