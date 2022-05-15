澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）表示，過去一個星期以來在澳大利亞西海岸遊弋的一艘中共海軍間諜船，該船活動並未違反海洋法，但是中共此舉意味著澳大利亞需要經常面對中共軍方強勢行為帶來的挑戰。

《美國之音》報導說，中共海軍一艘海王星號間諜船過去一個星期一直在澳大利亞西海岸50海里以內的海域遊弋，由於距離澳大利亞西北海岸埃克斯茅斯鎮(Exmouth)的哈羅德．霍爾特(Harold Holt)海軍通信基地很近，因此引起澳大利亞政府的高度關注。使用該通信基地的除了澳大利亞海軍，還有美國及其盟國的潛水艇。

澳大利亞總理莫里森（左）認為中共間諜船在澳洲附近巡弋雖未違反海洋法，但是此種強勢行為對澳大利亞帶來挑戰。國防部長達頓（右）則表示，中共海軍南下這麼遠的距離，此舉構成了「侵略行徑」。（圖／美聯社）

澳大利亞國防部長達頓（Peter Dutton）星期五曾表示，中共海軍南下這麼遠的距離，他認為此舉構成了「侵略行徑」。不過當天莫里森就澄清說，中共海軍艦艇並未進入澳大利亞領海，但是它的光臨「令人擔憂」。隨後澳大利亞國防部也發表聲明稱，澳方正在利用海空力量對中國這艘間諜船進行監控。

由於莫里森正在參加競選活動，澳中關係以及中國在南太平洋的活動都成為澳大利亞選戰中的重要話題。他強調，中共間諜船沒有違反海洋法，但中國尋求將其意志強加於整個地區，讓澳大利亞面臨挑戰。

中共遼寧艦以其史上最大規模編隊在日本石垣島與台灣附近海域進行演練， 引起日本自衛隊的警惕。（圖／日本防衛省）

報導指出，中共海軍讓澳洲感受壓力的活動並非只有間諜船，本月初中共遼寧號航母編隊以歷年來最大編隊規模進入西太平洋海域進行訓練，並連續一周以上在日本石垣島與台灣附近海域進行頻繁戰機起降訓練，也引起日本的擔憂及太平洋周邊國家的注意。

此外，媒體也傳出衛星圖片顯示遼寧省葫蘆島港造船廠船塢上，有一艘疑似新型核動力攻擊潛艇的船隻出現，可能是093型核潛艇的改良型。圖片顯示潛艇可能有新型垂直發射器與新型推進器，中國軍事問題專家周晨鳴指出，葫蘆島造船廠的這艘核潛艇有可能只是中國新一代艦載核反應堆的實驗平台。除了中國下一代核潛艇需要新型的艦載核反應堆外，中國下一艘新型航母也可能需要使用這一款艦載核反應堆。