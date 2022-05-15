次單位蛋白質疫苗大廠Novavax日前向我國食藥署申請緊急使用授權（EUA），中央流行疫情指揮中心今天表示，目前還在與該公司聯繫，盼能盡早提供檢驗樣品，以加速國內審查。

指揮中心日前指出我國已向Novavax採購部分疫苗，將透過WHO的COVAX平台取得數百萬劑疫苗，疫情監測組長周志浩今天說，目前正在與Novavax保持聯繫，盼能盡快取得疫苗標準樣品，此外相關書面資料目前也都在審查中。