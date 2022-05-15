Novavax向台申請EUA 周志浩曝最新進度 15:532022/05/15 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠疫苗。（圖/路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 次單位蛋白質疫苗大廠Novavax日前向我國食藥署申請緊急使用授權（EUA），中央流行疫情指揮中心今天表示，目前還在與該公司聯繫，盼能盡早提供檢驗樣品，以加速國內審查。 指揮中心日前指出我國已向Novavax採購部分疫苗，將透過WHO的COVAX平台取得數百萬劑疫苗，疫情監測組長周志浩今天說，目前正在與Novavax保持聯繫，盼能盡快取得疫苗標準樣品，此外相關書面資料目前也都在審查中。 北市校園「未打疫苗者染疫率高2倍」 她轟：柯式部署市民都在等 8成大陸民眾對俄正面 6成對美反感 #Novavax #疫苗 #EUA #周志浩 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗＋883 明起開放3類人打第4劑疫苗 14:562022/05/15 生活 10天飆破49萬例！專家提「軟共存」快做1事 09:022022/05/15 生活 竹縣＋1871 青壯年近80％ 社區篩檢站提供一條龍服務 15:142022/05/15 生活 新竹市本土＋1312 今年以來已累計8921例 14:482022/05/15 生活 居家隔離將再鬆綁 鄉民意見曝 14:562022/05/15 政治 首位花縣議員確診！徐子芳笑稱「染疫比中彩券比例還高」 10:522022/05/15 生活 台南＋2472 開放65歲以上預約施打第4劑疫苗 15:442022/05/15 生活 死亡增19例 本土＋68732再創新高 13:542022/05/15 生活 屏東縣＋1299 第四劑明開打 65歲以上月底前接種可拿500元 15:012022/05/15 生活 趙興鵬快評》請公布確診及死亡人員打了何種疫苗 09:162022/05/15 快評 中央急找各縣市開會 已打3劑疫苗密切接觸者防疫意見分歧 15:072022/05/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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