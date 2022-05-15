南投縣累計確診數今天破3千人！南投縣衛生局表示，今天新增確診466例，中重症今天增加3例60至90歲老人家，確診共通點都是疫苗未打足，累計確診為3289例，老人確診數雖然約只佔6.4％，但65歲以上老人確診中重症住院或死亡比例較高，呼籲老人家趕快打疫苗，安養機構及社區老人活動也要防範群聚感染。

南投縣衛生局說，COVID-19確診大浪正在來襲，南投累計確診已達3289例、居家隔離人數1076例，已解除隔離610例，居家照護人數1610例。雖南投老人確診數雖然約只佔6.4％。但65歲以上老人「中鏢」後，中重症住院或死亡比例較高，成為高危險群，縣府呼籲老人家要趕快打疫苗。

衛生局強調，南投縣住院中重症原本有4例，今天增加3例，都是60至90歲老人家，確診共通點都是疫苗未打足。其中，3人僅接種1劑疫苗、1名未接種疫苗。經調查數據顯示，未打滿3劑疫苗且有慢性疾病者，確診發生中重症、住院及死亡機率較高。

南投縣先前已有1件老人確診，死亡案例。衛生局表示，埔里鎮1名近70歲阿嬤死亡，檢出新冠病毒，經查未接種新冠疫苗，有高血壓、心臟病史。

65歲以上老人確診，南投縣目前累計有213例，已接種疫苗1劑有16例，佔7.5％；接種2劑有21例、佔9％，接種3劑有151例，佔70％；未接種25例，佔11％。以南投市47例最多、埔里鎮42例、草屯鎮44例、竹山鎮17例、名間鄉19例、集集鎮1例、鹿谷鄉7例、中寮鄉2例、國姓鄉8例，水里鄉5例、仁愛鄉9例、信義鄉7例。