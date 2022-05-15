《自然就樹美》一揭不同樹種會相互扶持的共生秘密。（海鵬提供）

《自然就樹美》將彼得渥雷本知性的文字，化成了感性的視覺饗宴。（海鵬提供）

有「德國最偉大林務員」之稱的暢銷作家彼得渥雷本，最近現身紀錄電影《自然就樹美》為原始森林喉舌，片中魅力導覽成為一大亮點，吸引許多讀者搶進戲院觀賞。該片改編自這位權威林務員的最暢銷著作《樹的秘密生命》，並由德國兩大製片廠康斯坦丁影業、阿萊ARRI集團首度聯合製作、費時兩年完成。

彼得渥雷本被英國《衛報》譽為「能跟樹木交談的男人」，該片透過他的嚮導，向世人打開一扇迷人炫目的視窗，電影富涵娛樂性與知識性。《自然就樹美》由德國導演約格阿道夫執導，他將彼得渥雷本的暢銷書改編成電影，並依循書中的章節走進森林，除提供觀眾映入眼簾的全新視覺饗宴，在每分鐘有48座足球場面積的樹林消失的今天，此片的出現尤其顯得及時。

有趣的是，對一般人而言，森林是個適合漫步放鬆的地方，但對這位「德國最偉大林務員」來說，卻恰恰相反。彼得渥雷本一走進森林，就會很「職業病」地發現很多「問題」，讓他很難輕鬆地在森林裡悠閒漫步。唯獨跟他老婆米莉安遠赴外地旅行，他才能完全放鬆地享受森林。電影6月2日在台上映。