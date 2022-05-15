前台中縣大雅鄉公所張姓男清潔員，自1995年間涉嫌私下兜售負責區域之掩埋場入場票券，牟利149萬餘元，經檢方依瀆職等罪起訴，法院通緝至2022年3月，已超過法律追訴期25年，台中地院依法諭知免訴。

判決書指出，張男原為台中縣大雅鄉公所清潔員，負責沙鹿鎮及大雅鄉聯合衛生掩埋場的入場票券販售業務，標準流程為統一收據上填寫數量及金額，由買受人自行至大雅鄉公所繳款，但張男發現此收入並未被逐筆核對，便心起貪念。

檢方指出，張男明明為公務員，卻以職務之便，自1995年4月至1996年10月間私下向外販售3476張入場票，牟利149萬5800元並占為己有，依涉犯修法前的貪污治罪條例第4條第1項第1款侵占公有財物罪，將其提起公訴。

台中地院表示，張男於1997年2月法院審理期間數度被傳喚、拘提均未到庭，法院於同年6月發布通緝令至今，但張男隱匿行蹤，此案法律追訴期為25年，經計算並扣除偵查時間，追訴權時效至2022年3月12日，已超過時效，諭知張男免訴，逃過刑責。