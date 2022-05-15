桃園市15日新增9675例本土確診個案，市長鄭文燦指出，確診數略上升2％，連續幾天確診數皆落在9000至1萬多人，市府盤點醫療量能包括病床、採檢量、快篩試劑及視訊診療等，盼能一同度過疫情難關。

鄭文燦表示，9675例本土個案中，65歲以上長者有650人佔6.72％，居隔人數則下降至2918人，截至14日採取居家照護者達9萬3539人，其中有3萬7898人、41％完成視訊診療，要讓輕症居家照護者也能獲得妥善照顧。

「長幼PCR三合一綠色通道17日增加7站！」鄭文燦說，目前中路及龍岡採檢站率先於11日施行長幼PCR三合一綠色通道，總計有673人使用，分別為328名幼兒、205名長者及140名同住家人，長幼綠色通道順暢，為此17日起其他7個採檢站也會陸續上增設，並將年齡限制放寬開放6歲以下幼兒、60歲以上長者採檢。

針對學齡前幼兒就醫綠色通道，鄭文燦表示，市內現有5家醫院，包括敏盛綜合醫院、榮總桃園分院、部立桃園醫院、林口長庚醫院及804國軍總醫院有提供幼兒綠色通道，讓幼兒能順利獲取藥物。此外11家急救責任醫院皆設有防疫門診，能達到與急診分流的效果，。

媒體問及，衛福部醫福會執行長王必勝14日曾說，鄭文燦雖非醫師出身，但從部桃事件後，因應疫情早就自行結合24家醫院及200多家診所組成醫療網。對此鄭文燦回應，自2年多前疫情爆發初期，開始和基層醫療院聯繫，討論防疫物資、專責病床運用等，已建立良好互動，然而歷經部桃群聚染疫事件，醫院間也有互相調度配合，現在9個社區採檢站將融入醫療服務，由各醫院負責，提供採檢、看診及拿藥三合一服務，相當感謝責任醫院的配合。