市立圖書館出動5名人力，在場邊為借書的大、小朋友服務，萬和宮董事長蕭清杰（左）到場致謝表達歡迎，並送上限量娘(涼)傘、平安符，給借書者作為紀念品。（萬和宮提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市首輛太陽能板供電的智慧綠能行動圖書車，上午到萬和宮廣場進駐服務民眾，吸引不少鄉親踴躍借書、體驗電子書。（萬和宮提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市首輛太陽能板供電的智慧綠能行動圖書車，上午到萬和宮廣場進駐服務民眾，吸引不少鄉親踴躍借書。（萬和宮提供／謝瓊雲台中傳真）

圖書館課員賴逸駿（右）向萬和宮董事長蕭清杰（左）導覽介紹，並示範操作如何以智慧型手機借書，讓他直呼的確很方便。（萬和宮提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市首輛智慧綠能行動圖書車，造價260萬元，由文英基金會捐助，並與市府合作打造完成，15日上午首次開往已有338年歷史的萬和宮廟埕廣場進駐，車頂裝置太陽能板供電、民眾則智慧型手機借還書，吸引不少親子前來體驗。

這輛智慧綠能行動圖書車，是台中市首輛以太陽能板供電的行動圖書車，外觀新穎吸睛，車體彩繪活潑童趣的閱讀地球圖像，加上綠植栽花葉點綴設計，共同推廣「行動服務看得見，閱讀資源不受限」。

適逢農曆15日，不少信眾來萬和宮參拜祈福，停駐在廣場上的行動圖書書，引起許多爺奶、親子注意，趨前參觀；有民眾登上車內選書，還有小朋友事先知道行動圖書車動態，由家長陪同且有備而來，專程帶著滾輪式拉桿書包，一口氣借了幾十本圖書。

萬和宮董事長蕭清杰前來向圖書館員致意時，台中市立圖書館閱覽典藏課員賴逸駿上前介紹，說明車上共可容納1000冊圖書，一旁還陳列筆電提供電子書閱讀體驗，並當場示範如何以手機登入市圖APP介面借書。

車頂安裝的太陽能板，發電不只供應車廂內燈光，還可提供平板等數位設備長達18小時電力，尤其車體更設計延伸平台，可作為訪談、展示、行動講座等多功能用途，讓蕭清杰也忍不住大讚，真的很方便。

賴逸駿說，本來還擔心會下雨，影響駐點活動，還好媽祖保佑、天公作美，上午9點多照計畫抵達廟埕廣場。借書民眾十分踴躍，持個人借閱證可借30本書、家庭卡更可借到60本，市立圖書館出動5人在場服務；萬和宮也提供限量娘(涼)傘、平安符，送給借書人當紀念品。

市立圖書館館長張曉玲表示，過去台中市有7輛行動圖書車，服務全市29行政區，上百所學校、社區，隨著時間、距離的增加，面臨車輛老舊問題，今年有這輛嶄新的智慧綠能行動書車，汰舊換新、加入服務陣容，對推廣閱讀有莫大幫助。