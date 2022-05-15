防疫保單之亂 高嘉瑜痛批金管會始作俑者斥3沒有

本土疫情嚴峻，民眾搶買防疫保單，衍生防疫保單理賠問題。對此，民進黨立委高嘉瑜今（15日）表示，「金管會與保險業者出來互相指責、互踢皮球，真的非常難看！」她痛批，防疫保單之亂的始作俑者、罪魁禍首就是金管會，沒擔當、沒肩膀、沒監管，好人壞人都是金管會，最後受害的就是相信保險公司、相信金管會的台灣保戶。
高嘉瑜表示，保險業者拿出2020年5月19日的會議紀錄，金管會要求業者研議開賣防疫保單，至今年2月，國際再保公司拒絕台灣的保險公司再保，主因台灣疫情升溫，會逐漸走向開放，當時金管會也是兩手一攤。
高嘉瑜說，如今金管會與保險業者出來互相指責、互踢皮球，真的非常難看，受害的都是台灣保戶，對於民眾而言，當初為了自保購買防疫保單本來就是理所當然，對於業者而言，本來該賠就賠。
她強調，現在問題是防疫保單之亂的始作俑者、罪魁禍首就是金管會，金管會從頭到尾沒擔當、沒肩膀、沒監管的態度，才會讓台灣的保戶和保險業者其實都身受其害。
高嘉瑜表示，金管會有本事要求業者開賣防疫保單，就要有本事要求業者理賠，不要一手放任業者賣防疫保單、一手放任保險業者理賠擺爛，好人壞人都是金管會，最後受害的就是相信保險公司、相信金管會的台灣保戶。
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