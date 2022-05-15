中華電信由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」於昨(14)日晚間約8點51分，在距淡水機房端約112公里附近海域發生斷纜障礙，障礙原因疑似遭外籍船隻損害。中華電信表示，由於該公司在馬祖當地建有微波系統做第二重備援，因此當地語音及重要民生電路不受影響，現已緊急洽請國際海纜船於近日抵台搶修。

事實上，近年漁船撞斷海纜的情況時有所聞，去年底桃園到馬祖南竿之海纜，在距南竿機房附近海域也發生光纖障礙，障礙原因疑似遭底拖漁船損害。雖不影響台馬通信服務，然而修復得視天候狀況決定，且受到國際海纜船來台搶修船期程及冬季海象不佳難以作業影響，中華電信去年甚至利用春節期間進行搶修，並於2月才完成，恢復台馬通信系統以雙海纜互為備援運作，可確保台馬通信服務更安全。

中華電信為確保台灣至澎湖、台灣至金門、澎湖至金門、台灣至馬祖、及台灣至小琉球間之國內離島通信服務安全，都建有可互為備援之雙路由海纜通信系統，亦即其中一條海纜發生障礙，另一條海纜即可接替所有訊務，讓該地區通信服務完全不受影響。