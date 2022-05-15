中央研擬居家隔離條件鬆綁，新制方向是民眾打滿3劑疫苗再加上快篩陰性，可直接取代居家隔離；不過侯友宜今天直言，居隔轉型應該一次到位，電子圍籬都沒了，又要判定誰打了三劑、兩劑，每增加一道手續都是增加第一線同仁負擔，實際效果為何，不如回到七天自主健康管理，化被動為主動，讓民眾自我管理與自我通報。

侯友宜說，陳時中部長說快篩陽視同確診有偽陽性、人權問題，但他要請問部長，這三類人員與六十五歲以上的人員就沒有偽陽性與人權問題嗎？

侯友宜說，同樣道理，今天PCR一定有極限，新北現在每天確診個案兩萬三千多人，新北已經開了36處篩檢站是全國最多，中央一道命令又要增加兩處，兩站頂多量能多個1000人，根本不是解決問題的辦法 ，今天確診人數還沒達到最高峰，還會再上去，篩檢量能再怎麼調高，都有一定極限，不是篩檢量能的問題。

侯友宜說，預測值97％以上，還要民眾冒著快篩陽後忐忑不安的心情與脆弱身體去痛苦排隊等待PCR結果，還要經過法傳系統常常卡卡，錯失黃金3到5天，「 這樣做對嗎？」。

侯友宜說，增加篩檢站問題依然存在，向中央說的，醫事人員精銳部隊應該放在保護中重症， 否則再高的空床率，沒醫事人員照顧也沒用，中央應該趕快簡化流程、減少人民痛苦， 快速把快篩陽視同確診，一次到位、放寬認定、快速診斷、及早治療。

侯友宜也說， 中央研擬針對「快篩陽」的65歲以上長者，可先領取抗病毒口服藥物的綠色通道，難道這些人就沒有人權與偽陽性問題嗎？不如全面解決問題，民眾都是自主快篩陽性，不會有限制人民自由的問題。

侯友宜也說，居隔轉型應該一次到位，況且電子圍籬都沒了，又要限定打三劑，行政人員勾稽還要多花幾道手續，不如回到七天自主健康管理，CDC真的要聽進去，趕快把事情做好，及早安頓民眾身體與心理。

新北市副市長劉和然說，上午中央找地方開會，主要是討論居隔鬆綁，但新北有建議，管理會出問題，因為沒有電子圍籬，外面看到居隔者，是完全無法辨識是否打了三劑，他們具體建議「多一個動作、多一個程序，就是多一個負擔」， 中央目的不是要減輕負擔嗎？還是應該直接改為七天自主防疫，盡量在家非必要不要外出。

劉和然也說，中央都針對65歲以上可以及早給藥，那65歲以下一定更沒有問題， 就如同前面三類快篩陽視同確診，為什麼其他人不能全面實施。