國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄14日新增3846例本土確診個案，分別為居家隔離期間陰轉陽508例，外縣市旅遊史94例，特定娛樂場所27例，密切接觸者3124例，疫調中93例，高雄市長陳其邁公布，目前高雄有呼吸道症狀且快篩陽性的民眾確診機率已達89％，另外，65歲以上接種第3或第4劑的長者，將可獲得700元禮券。

陳其邁表示，隨著社區傳播風險攀升，根據防疫團隊統計，高雄每日約有5000位民眾患有呼吸道症狀，目前有呼吸道症狀且又快篩陽性的民眾就需特別注意，因為快篩陽性預測值已經從病毒尚未大流行前的10％升至目前的89％，表示有密切接觸、有呼吸道症狀又快篩陽性的民眾確診機率相當高。

陳其邁宣布，65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定等符合接種第4劑疫苗的民眾，若第3劑疫苗已經間隔5個月以上，自5月16日起可到435家合約院所預約接種，設籍高雄的65歲以上長輩完成第3、4劑疫苗可以獲得中央500元及高市府加碼200元禮券。

另外，陳其邁也公布高雄托嬰中心的停托原則，若工作人員或幼兒染疫，確診者及該班必須停止提供服務及使用服務至少7日，工作人員居家隔離或自主防疫時，該工作人員必須停班7日，而幼兒及其同住家人居家隔離或自主防疫，該幼兒不可使用服務7日。

高市府衛生局指出，新增3846例本土確診個案中，密切接觸者共有3124例，仍然占最多數，確診者同住親友共有1329例染疫、餐飲娛樂484例、職場校園990例、高風險場域321例，根據數據顯示，同住親友、職場校園為密切接觸者感染的主要風險。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，染疫對象年齡結構有升高的趨勢，顯示家庭群聚的風險攀升，家中長者應該多加注意，並盡速接種疫苗。確診比例最高的屬於50到64歲民眾比例為18.7％，而0到11歲則是13.2％、12到19歲7.6％、20到29歲17.4％、30到39歲16.6％、40到49歲16.4％、65歲以上10％。