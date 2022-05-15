曼城只要再拿1勝利平就可以確定贏得本賽季英超冠軍（圖片來源︰達志影像）

曼城要贏得本賽季英超冠軍，只要在餘下2場聯賽取得4分便可。球隊周日對第7位的西漢姆聯，再無任何保留，首選不讓分/曼城勝。

【足球-英超】[曼城 @西漢姆聯05/15(日)21:00] [編號 510]

由於利物浦周六需要在足總盃決賽對切爾西，要到下周中才對南安普敦，所以曼城只要本場擊敗西漢姆聯，可進一步將壓力再放在利物浦身上。

衛冕的曼城周中5:1大勝狼隊後，聯賽36戰89分排榜首，領先第2位、有86分的利物浦3分。由於兩隊都是比賽了36場，故此曼城只要在餘下聯賽取得4分，便可封王。

因曼城和利物浦只有3分差距，連球差也成為聯賽冠軍花落誰家的考慮因素。曼城連場大勝後，球差為+72，領先+65的利物浦7球。中場靈魂 凱文·德布勞内 Kevin De Bruyne 在關鍵時刻大爆發，在對狼隊時進了4球。加上已有3分優勢，曼城只要拿多4分，甚至3分，已可成為聯賽冠軍。

西漢姆聯在聯賽36戰有55分排第7，大有機會取得下季歐洲賽事資格。球隊跟第8位的狼隊有5分差距，至少在餘下2場取得1勝，就可取「歐洲協會聯賽」的資格。如果餘下2場全勝，加上以58分排第6位，但已比賽了37場的曼聯在最後一場聯賽敗陣的話，西漢姆聯便可角逐歐霸盃。

西漢姆因為早前全力角逐歐霸盃，聯賽曾有4場不勝的走勢，但在歐霸盃出局後，上場馬上4:0大勝諾里奇。不過球隊實力跟曼城有距離，故本場首選不讓分/曼城勝。

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希門尼斯本賽季的進球數降到只剩 6球（圖片來源︰達志影像）

狼隊要取得下季歐洲賽事資格，在餘下比賽實不容有失。本場遇上已肯定降級的諾里奇，自然以3分為目標。本場首選不讓分/狼隊勝，甚至可選讓分/狼隊勝。

【足球-英超】[諾里奇 @狼隊05/15(日)21:00] [編號 511]

由於排第2的利物浦已經贏得聯賽盃以及足總盃冠軍，所以本賽季英超第5、第6位將取得下一賽季歐霸盃參賽資格，而第7位的球隊則會取得「歐洲協會聯賽」參賽資格。狼隊目前以50分排第8位，為了歐洲賽事資格，除了要在剩下2場聯賽全勝外，還要在其前面的西漢姆聯全敗才可，所以本場對諾里奇，自然不容再失。

不過狼隊近況差勁，近5場聯賽1平4敗。狼隊最大問題是攻力差勁，球隊只攻進36球，是英超前16名球隊中，進球最少的球隊，這點也可從球隊首席射手 勞爾·希門尼斯 Raúl Jiménez，也只不過是進了6球得到證明。

幸好狼隊本場的對手是包尾的諾里奇。諾里奇36戰只有21分，跟沃特福德確定下一賽季一起降到英冠。球隊近5場聯賽全敗，包括周中0:3作客負萊切斯特城，而且已經連續4場聯賽都無法取得進球。諾里奇之前主場0:4大敗給西漢姆聯後，球迷表達對老闆的不滿，球員甚至跟球迷在網上展開罵戰。本場首選是不讓分/狼隊勝，也可以選大小[客隊]客隊小0.5。

推薦︰ <足球>511諾里奇 @狼隊 不讓分 (狼隊)；大小[客隊] (諾里奇 小 0.5)