雲林縣陸域風機持續增加，水林鄉黃金蝙蝠館培育蝙蝠生態探測員。（黃金蝙蝠館提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣陸域風力發電機組已有40餘座運轉，目前持續規畫興建中，雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館15日表示為減少風機影響蝙蝠生態，將加強培育蝙蝠生態探測人員，同時舉辦民眾參與探測活動，據統計，全台每年有上萬隻蝙蝠因撞擊風機而死傷，有必要透過全民參與，共同保育蝙蝠。

雲林沿海地區因風力強勁，非常適合開發離岸、陸域風力發電，其中陸域風力發電方面，已有台電、民間綠能公司設置40餘座風機，民間綠電公司規畫再興建近百座風機，全力發展綠能，此舉引發黃金蝙蝠館注意，認為可能因此影響蝙蝠生態，必須提出因應方法。

蝙蝠館負責人張恒嘉表示，之前海洋委員會海洋保育署針對離岸風力發電擬定「生態調查方法指引」，對象包括鳥類、海洋哺乳類等，卻漏掉會飛的陸域哺乳類蝙蝠，經愛蝠人士爭取才補列入。陸域風機生態調查，雖有將蝙蝠列入調查對象，但面對日後可能出現的上百座風機，有必要培育更多探測人員。

目前蝙蝠館持續培訓蝙蝠生態探測人員，對象除了蝙蝠館員工，還有全台各蝙蝠社團、學術界人員，已有約50人接受培訓，目標是培訓100人，透過集體且長期的蒐集資料，建立1個蝙蝠生態與風機數量的大數據資料庫，進一步研究其關聯性。

張恒嘉指出，民間參與關心蝙蝠生態，也是保育蝙蝠的重要力量，因此將於本月18日舉辦夜探蝙蝠活動，邀民眾一起利用手機與超音波錄音器尋找蝙蝠蹤跡，藉此讓更多人了解蝙蝠生態與保育方式，減少蝙蝠因撞擊風機或被風機震落的數量。