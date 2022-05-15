中央流行疫情指揮中心今天與各地方政府召開視訊會議，商討有關「居家隔離與接觸者匡列新制」、「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」兩大議題，嘉義市長黃敏惠表示，平日鄰近縣市到嘉義市就醫佔全體醫療比例的53％，呼籲中央配發給嘉義市的抗病毒藥物，不應以嘉義市確診者人口數計算，建議參考上周或是上二周的使用量來配送，避免排擠到市民用藥的權利。

黃敏惠指出，嘉義市是雲嘉地區醫療中心，應配發足夠抗病毒藥物，且認為有關65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物，並免除事後PCR，這才是守護民眾健康的更佳作法，治療效果更好、行政手續更單純、民眾才能更安心。

至於「快篩陽性即為確診者」，嘉義市政府衛生局局長廖育瑋則建議，快篩陽性民眾在視訊診療中或是現場診療中與醫師達成共識，「民眾認同自己確診、醫師也認為確診」，快篩陽性即確診就確立；反之，若民眾與醫生有不同見解，或者是民眾需要法律證明文件，這些民眾才讓他去做PCR。

廖育瑋也建議，隨著疫情進入高峰，確診者數量遽增，居家隔離者的人數更是多，目前中央已解除居家隔離者的電子圍籬，建議中央是否也不須再要求地方政府開立居家隔離通知書。