去年在國內外獲獎不斷的《水中的女孩》勇奪青春影展動畫類最佳短片。（青春影展提供）

由高雄市電影館主辦的青春影展，在歷經10日影展之後，於今日舉辦線上頒獎典禮，以直播方式宣布得獎名單，5名決選評審從32部精彩作品中，最終選出了由林治文與劉澄雍合導的《龔囝》，和黃詩柔執導的《水中的女孩》兩部作品，分別獲得影視類及動畫類最佳短片。

2022青春影展是國內規模最大的學生競賽影展，自2019年停辦後睽違3年，終於重新復辦，今年共有34所學校、49個科系、258件作品參賽，歷經兩個多月初選及決選評審的密集審片和會議後，選出影視類及動畫類各6部，總計12部得獎作品，本屆決選評審包括影評人及電影監製塗翔文、劇情片及紀錄片導演侯季然、近期執導劇集《華燈初上》屢獲好評的連奕琦、以《夜車》在國內外屢獲大獎的動畫導演謝文明，以及曾以動畫短片《當 一個人》獲得金馬獎的黃勻弦導演。

受到疫情影響，入圍劇組均無法到場參加頒獎，擔任頒獎人的決選評審侯季然透過視訊表示，這次評審過程中，評審團一致覺得今年的作品非常好看，得獎與否都是非常些微的差異，他也勉勵所有同學們繼續創作，「我個人也很期待你們未來的作品，希望你們能堅持在影片創作的路上」。

曾獲得金馬獎肯定的動畫導演黃勻弦則在致詞時說，本屆作品展現超越以往的高水準，讓評審們非常驚豔，她在典禮上勉勵所有動畫創作者堅持不懈，「創作的過程非常辛苦，我相信你們已經都體驗到，而這段道路還非常漫長，而影展只是其中一個過程，不要著急慢慢走，對自己保持信心，穩定的走下去。」

本屆青春影展影視類最佳短片，大獎由林治文與劉澄雍兩人合導的《龔囝》獲得，該片以舞龍隊成員為主角進行描寫，取材自導演兼男主角劉澄雍的真實經歷，兩人先前在影展期間的線上座談曾透露，片中1場集合了300人臨演的大場面拍攝，劇組事前做了非常多時間準備，但在拍攝當天卻因男主角韌帶斷裂而拍攝中斷，讓他們事後還另外補拍，除了相當辛苦，那段歷程也令他們印象深刻。

擔任決選評審的《華燈初上》導演連奕琦表示，本片在各個環節都表現出色，在有限篇幅中刻劃出鮮明的人物性格，舞龍段落更是生猛有力，情感動人，本片也同時獲得本屆影展的「觀眾人氣獎」。

動畫類最佳短片，則由黃詩柔的手繪動畫《水中的女孩》獲獎，該片先前曾入圍安錫、薩格勒布等國際動畫影展，也在金馬獎和台北電影獎入圍最佳動畫，並在高雄電影節國際短片競賽獲得台灣組金火球大獎，該片耗時3年創作，以自身經歷為藍本，畫出了1名女孩的愛與心碎。決選評審謝文明說，導演運用細膩的水彩筆觸及精彩流動的轉場，散發出動畫獨特魅力，並搭配充滿配樂感的音效設計，成功刻畫出屬於內心的深度作品。