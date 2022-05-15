中天綜合台《小明星大跟班》明（16日）晚10點播出李亞萍、余祥銓母子擔任來賓，一起討論「媽，對不起……這個秘密瞞了妳這麼久」話題，主持人吳宗憲竟然在節目中透露已分配好遺產。

李亞萍在節目上先提到，原本認為兒子余祥銓越來越成熟懂事，應該沒有什麼大事瞞著她，這令主持人吳宗憲忍不住開玩笑說：「余家就他一個男的，家裡一些遺產要慢慢過好。」李亞萍一聽氣得反擊，還要鹿希派也「等著」，Sandy立馬接話：「哪裡輪得到他啊？」身為「寵女狂人」的吳宗憲也認了：「我通通分給3個姊姊，女人可不好惹！」