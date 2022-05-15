南投市漳和國小舉辦美術班畢業成果展，推出「小小愛心，大大的溫暖」義賣活動。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投市漳和國小舉辦美術班畢業成果展，推出「小小愛心，大大的溫暖」義賣活動，南投副縣長陳正昇讚揚小畫家們的愛心。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投市漳和國小舉辦美術班畢業成果展，今天舉辦開幕儀式，並推出「小小愛心，大大的溫暖」義賣活動，20名畢業生共捐出23件作品義賣，所得全數捐贈南投縣少年觀護協會。南投副縣長陳正昇讚揚小畫家們的愛心，讓畢業美展更具意義。

漳和國小15日在南投縣藝術家資料館舉行美術班畢業美展，並推出「少少愛心，大大的溫暖」作品義賣活動，展出美術班4、5、6年級學生共111件作品，除平面及立體藝術創作，還有3D列印、雷射雕刻及大型集體創作等。南投副縣長陳正昇、議員曾振炎、賴燕雪、張嘉哲及南投市民代表王勝華等人與會。

陳正昇說，畢業班同學透過義賣所得全數捐贈少年觀護協會，作為關懷因家庭失能誤入歧途的「非行少年」基金，讓畢業美展更有意義，現場認購相當踴躍，也顯現社會處處有溫暖。

漳和國小校長張鈴采表示，畢業美展不同以往例行性制式流程，特別融入社會關懷，期望在孩子啟蒙的階段，將關懷社會的心深植心中，使善的循環永續不息力。

捐出作品學生許友馨、林妍馨及程于容都表示，畢展除了展現學習成果，還能做公益，相當有意義，未來會多關懷社會弱勢族群。