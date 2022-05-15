相當害怕蜜蜂的李玖哲鼓起勇氣挑戰。（三立提供）

李玖哲被小黑蚊叮滿密密麻麻的包。（三立提供）

三立《就是這味玖浩吃》首播滿一周年，腹黑的製作單位為姚元浩及李玖哲2位主持人安排「小蜜蜂」特別企劃，要讓2人永生難忘。李玖哲抵達拍攝現場後，一聽說現場會有數萬隻蜜蜂，嚇到當場衝回車上，叫司機馬上開走，會這麼怕全是因為節目剛開播沒多久時，他透露幼年曾遭蜜蜂叮過，當時醫生可能是希望他不要再發生危險，竟嚇他說「一個人被叮三次就會死掉」，讓他此生都避蜜蜂唯恐不及。

李玖哲最後乖乖回到現場錄影，但卻一路碎唸：「一定是我尾牙紅包不夠大包…大家是不是對我有不滿！」他更自嘲說即使現在已經練成大肌肌猛男，蜜蜂還是他心中最腿軟又脆弱的一塊，只要看到一隻小蜜蜂閃得比誰都遠都快。

為了幫助李玖哲克服內心的恐懼，製作單位準備了整套全新防護裝備，甚至防水的青蛙裝都登場，把李玖哲整個人包成密不透風的肉粽，相較於同場完全不害怕、連防蜂帽都主動脫掉的小朋友，形成超強對比；李玖哲看到姚元浩跟小朋友都輕鬆以對後漸漸卸下心防，居然願意挑戰蜜蜂手套，讓上千隻蜜蜂爬滿自己的手。

李玖哲透露，挑戰的當下彷彿人生跑馬燈，腦袋一片空白，事後李玖哲連照片都不敢點開來看，「因為真的太多蜜蜂。」跟蜜蜂親密的接觸後，大隊繼續前往南投中寮山區採蜂蜜，有了蜜蜂手套的經驗加上厚實青蛙裝的保護，李玖哲已經顯得泰然自若，邊採蜂蜜還可以唱歌跳舞，甚至主動大喊「我來」，沒想到在順利完成蜂場所有拍攝，脫下青蛙裝後，卻被戶外的小黑蚊當成鮮肉大餐，雙腳都被叮滿密密麻麻的包，團隊當場中斷拍攝、大隊人馬全部直衝醫院，幸好醫生診治後無大礙。《就是這味玖浩吃》5月16日晚間10點將在三立都會台播出。