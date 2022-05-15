本土疫情爆發後，不少孩童也接連確診，一名男網友表示，家中10歲的兒子13日早上身體不適，近中午時開始有頭痛症狀，也沒有食慾，吃一顆感冒藥回房間休息，沒想到才過2分鐘，他看到兒子躺在床上雙眼瞪大、頭部不停上下晃動，試著搖醒都不見兒子有反應，急忙送醫急救才清醒，他回憶起兒子發病4小時過程，驚恐地說，「真的太可怕了。」

原PO昨（14）日於臉書社團《我是南港人》指出，10歲兒子13日早上8點起床透露自己身體不太舒服，他懷疑兒子可能感染新冠肺炎，但沒有出現發燒等症狀，因此他並沒有放在心上，認為染疫應該會像其他孩子一樣，過幾天就好了。

10點左右兒子又向原PO表示自己頭痛，但約12點半，兒子午睡過後，頭痛狀況並未好轉，也沒有食慾，吃一顆感冒藥又回床上休息，沒想到約2分鐘後，原PO再進房去看，發現兒子躺在床上雙眼瞪大、頭部不停上下晃動，試圖搖醒兒子，都不見有反應。

原PO心急如焚地抱著昏迷的兒子往外衝，下樓攔了一台計程車直奔醫院，「我在車上一直試著叫他，但他已閉上眼睛，對我的大叫也沒反應，我真的覺得我要失去他了。」幾分鐘過去後，兒子終於睜開眼睛，但仍沒什麼意識。

抵達醫院後，院方替其做檢查，並做PCR篩檢，結果為陽性。原PO說，院方緊急替兒子急救後，約1個小時後清醒，清醒後還是有反覆發燒及嗜睡狀況，目前還在住院觀察中，同時他也透露，兒子並沒有遺傳病史，醫師也說這年紀的孩童不可能會熱痙攣，他呼籲家中有孩子的家長都不要大意，「本來我也覺得確診就是像流感一樣，只能說發病過程真的太可怕了」。