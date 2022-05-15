疫情嚴峻，高雄市社會局15日說，考量2歲以下幼兒未施打疫苗，且托嬰中心工作者需與幼童密切接觸照顧難以維持社交距離，具高感染風險，為保護孩童安全，今日起高雄市托嬰中心如有確診案例，全班停托7日。

對於確診案例，將匡列與確診者接觸人員立即做PCR檢測，篩檢風險個案，讓傳染風險降到最低。

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