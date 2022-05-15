高雄托嬰中心若有確診案例 全班停托7天 16:242022/05/15 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情嚴峻，高雄市社會局15日說，考量2歲以下幼兒未施打疫苗，且托嬰中心工作者需與幼童密切接觸照顧難以維持社交距離，具高感染風險。今日起高雄市托嬰中心如有確診案例，全班停托7日。圖為社會局公布的停托原則。（高雄市社會局提供／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情嚴峻，高雄市社會局15日說，考量2歲以下幼兒未施打疫苗，且托嬰中心工作者需與幼童密切接觸照顧難以維持社交距離，具高感染風險，為保護孩童安全，今日起高雄市托嬰中心如有確診案例，全班停托7日。 對於確診案例，將匡列與確診者接觸人員立即做PCR檢測，篩檢風險個案，讓傳染風險降到最低。 高雄市社會局2歲幼兒疫苗托嬰中心疫情 台南今＋5 一國中生遭匡列 全班停課2天 不跟進中央 中市托嬰中心確診停托7日 #托嬰中心 #確診案例 #停托 #高雄市社會局 #全班 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆新冠確診上升31例 與雙北相關案例增加 16:112022/04/08 生活 全民抗疫備戰 防疫包賣翻天 04:102022/05/10 財經要聞 總統府新增5名確診案例 1名工友4名憲兵染疫 21:512022/04/26 政治 不跟進中央 盧秀燕：中市托嬰中心若有確診停托7日 15:312022/05/13 生活 吳政迪掃街籲打疫苗 鄉親不知拍戲秒回打了 04:102022/04/26 娛樂新聞 確診案例多 林右昌籲民眾多點耐心同理心 14:272022/05/13 生活 華通、Garmin傳確診案例 04:102022/04/27 產業．科技 托嬰恐掀倒閉潮 立委籲政府給予協助 13:152022/05/03 政治 小二童看診脫口罩狂咳 媽解圍：全班都被噴過 醫生怒了 13:212022/05/09 生活 托嬰中心收保額費卻跳票 無法可管 04:102022/04/06 地方新聞 台中＋2358 本土確診案例稍降 憂母親節後再爆疫情 14:362022/05/08 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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