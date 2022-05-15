台股近期走勢疲軟，即使5/10跌破萬六後留下長下影線，指數仍持續創低，成交量也遲遲不見放大，觀察KD指標向下發散，技術面仍偏弱勢，不過隨著指數不斷下修，投資人開始將目光轉向第二季及下半年具有強勢營運動能的族群，如貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，有機構預估今年全球貨櫃輪獲利達3000億美元，相比去年將大幅成長1倍，另外美西碼頭勞資談判5/12登場，市場預期罷工可能性提高，運價也將進一步走高。

觀察今年第一季貨櫃航運表現，受到大陸3月啟動封控措施，加上國際通膨壓力影響，SCFI運價指數持續下滑，不過貨櫃三雄基本面狀況良好，4月營收依然亮眼。像是長榮第一季營收1708.25億元，EPS 19.16元，營收、獲利皆創新高，4月營收562億元，年增高達102.52％，受惠5月起長約生效，第二季營運動能續強。

另一檔萬海首季營收805.02億元，年增108.47％，4月營收247.46億元，年增65.65％，自2022到2024年新船訂單共46艘，預計今年將有12艘新船交船，目前萬海旗下船隊租及自有合計147艘，隨著今年新船陸續加入，整體運力可望上升，不過近期股價表現稍顯弱勢，股價還未站穩季線，投信方面也著墨不深，筆者認為可以納入觀察名單，用來確認同族群後續表現。

整體貨櫃三雄來看，筆者更看好陽明，它前四月營收1,435.69億元，年增70.96％，獲利來自歐洲線貢獻超過四成，加上新造櫃3月起陸續交櫃，帶動貨載量明顯提升，隨著美國線需求強勁，運價也有望維持高檔，觀察陽明今年以來股價兩度跌破季線後都快速反彈，最近一個月股價震盪，投信也明顯展開布局，筆者認為隨著工廠復工，加上美國線新長約價5月啟動，緊接著又有下半年購物旺季來臨，陽明有望迎來一波強彈，投資人可趁盤勢修正，在季線附近介入。

（本文作者為摩爾投顧分析師謝逸文）

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