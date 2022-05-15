北約各國外長今（15）日在德國柏林召開非正式會議。北約副秘書長吉歐阿納（Mircea Geoana）於會議開始前表示，相信芬蘭和瑞典可以達到加入北約的標準。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則表示，德國已準備好迅速批准芬蘭和瑞典的加入申請。

吉歐阿納強調，相信北約成員國將會用建設性的方式看待芬蘭和瑞典的加入。如果芬蘭和瑞典尋求加入北約，北約成員對此將表示歡迎。

吉歐阿納還表示，土耳其是重要的盟友，近期雖表達其擔憂，但他相信土耳其對於這兩個國家加入北約的擔憂可以獲得解決。

貝爾伯克則表示，如果芬蘭和瑞典決定申請加入北約，德國已為快速批准程序做好一切準備，她並強調兩國都需要安全保障。

貝爾伯克補充說，一旦兩國決定加入北約，北約必須確保他們的安全，不能有過渡期與灰色地帶，使他們的地位含糊不清。她所指的是可能長達一年的批准期，在此期間，申請加入國尚不受北約的保護。

據報導，該場非正式會議將著重討論芬蘭和瑞典加入北約、俄烏衝突等問題，芬蘭和瑞典外長也受邀參加本次會議。