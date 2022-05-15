譚松韵被罵出淚光。（LiTV、林更新工作室提供）

林更新與譚松韵合作的新戲受好評。（LiTV、林更新工作室提供）

陽光男神林更新最近竟變成可惡的「職場冷血大魔王」！由他與譚松韵主演的《請叫我總監》在小職員圈圈裡發酵受好評，林更新日前接受LiTV專訪時表示，早料到演出飾演總裁陸既明一角後會有此反應，「非常謝謝《請叫我總監》精彩劇本、製作團隊，以及所有演員付出。記得我剛看到劇本時，就覺得陸既明真的是非！常！過！份！這個角色前期性格很自負，脾氣很暴躁，嘴真的超欠罵的！」

林更新劇中飾演高高在上的總裁陸既明，總是看不起跟了他3年餘的小秘書寧檬，當這位苦幹實幹的小秘書提出希望改變，期盼實現最初夢想擔任投資企劃時，竟被他數度用最刻薄的字眼潑冷水，尤其一場「妳想在我『既明資本』做項目，作夢吧！下輩子吧！」，讓飾演寧檬一角的譚松韵瞬間淚光閃閃，整個鬥志都被死踩在腳底，頓時讓所有收看此劇的小職員粉絲理智斷線，邊心疼邊心有戚戚焉紛紛憤怒留言「太令人髮指！真的太過份了！」

面對入戲粉絲排山倒海的激動情緒，林更新其實都看在眼裡，早料到會有此反應的他，日前也在微博上俏皮發「狗狗吃檸檬」影像，表示自己也站在粉絲這邊，表態陸既明確實是不夠成熟的上司，「陸既明對待人的態度跟我本身完全不同！記得接下角色時，我有跟導演與編劇討論過，因為我自己都無法認同陸既明處事態度，尤其那些看輕、指責寧檬的對話，實在非常欠罵！不過也因為前面他這樣的個性使然，導致後段整個思維的轉折成長，當他一路親眼見證當初的小秘書蜕變成獨當一面的投資人時，他在一個處事態度、做人上的改觀，都是這部劇最感動、最勵志、最引人入勝的地方！」。

雖然粉絲罵的很夠力，但也對林更新的演技豎起大拇指，笑讚：「近期能讓脾氣超好的我火冒三丈的，就是林更新了！」還搞笑說：「就算陸既明帥到逆天，我也絕對不去當他的秘書！」面對戲裡寧檬被上司否定能力，最後勇敢離開舒適圈挑戰未知的職涯，現實生活中，林更新很敬佩寧檬不妥協的堅毅個性，至於他自己？林更新說：「基本上我會看什麼事，去評估自己的狀況，寧檬自認能勝任、有這本事能當上總監，因此她對這個夢想沒有放棄，但實際上，如果我自認這是我可以完成的，我肯定也不會妥協，因為這也是我對自己的挑戰，但如果是不切實際的夢想，我是不會強求的！」屬於理智派的他，鼓勵大家追求夢想前提，需考量實際層面而不是浮誇，反之，他也希望身為上司的人格局要廣，適當提供下屬機會，也會幫助到自己成長。

除了宣傳《請叫我總監》，林更新近期也參與實境綜藝《新遊記》錄製，加上手上幾個劇本邀約與角色準備，雖然因疫情影響部分規劃，但行程依然滿檔，貼心的他特別對粉絲問候：「我平時工作會隨時調整節奏，讓自己有一定的時間充分休息，加上最近疫情，除了工作外，就是在家做做菜或看電視，然後跟著追《請叫我總監》！希望大家也要多保重身體，謝謝你們的支持，大家都要照顧好自己喔！」