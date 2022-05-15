衛福部長陳時中今和地方達成共識，65歲以上快篩陽者，經過醫師相關評估可使用藥物就可以處方給藥，有網友認為陳在打臉自己的話，還批評他防疫政策都抄台北市。台北市長柯文哲強調，國家在防疫上必須臨床歸臨床、法律規法律，如果要等到醫學上百分之百確診才治療，會措施黃金時機。

柯文哲今赴中正紀念堂視察車來速防疫急門診建置進度，他指出，台灣疫情從雙北首都生活圈先發展，新竹以南升溫比較慢，由於台北、雙北首當其衝，和陳時中看全國平均的感受不一樣，因此他們會比較焦慮，目前其他縣市壓力還沒上來，但從科學上來說，南北時間大約慢2週，因為中南部不像首都生活圈交通流量大。

柯文哲認為，他也不是要怪陳時中，主因是雙北是先頭部隊，感受陳看全國總平均的壓力不同，所以他和中央反映幾個問題，首先是PCR量能決定確診人數通報，未來幾天報數字都沒意義，目前中南部個案會慢慢上來，雙北地區大概就是固定，因為被PCR量能限制住。

柯文哲爆料，他和陳時中的爭執點在於，自己認為應該將臨床和法律分開，以實際的臨床業務來說，在醫學上診斷（diagnosis）和臆斷（impression）不同，假如要等到百分之百確定確診才治療，會錯失黃金時機，所以在醫生合理臆斷後就要開始治療。

至於民眾要申請防疫險或和公司請假，需要申請法律文件，柯文哲則認為，快篩可以作為臨床上處置的決定因素，至於防疫顯、請假文件，這些沒有法律糾紛的，就用PCR來做標準，把臨床和法律分開，這些問題就解決掉，他認為陳時中也聽懂了，所以現在整個國家在防疫上，必須臨床歸臨床、法律規法律，這樣就不會互相干擾。