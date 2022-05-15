宜蘭縣6至11歲莫德納疫苗校園施打排程。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣今（15日）新增1871名確診個案，創近日的新高，本土累積15636個確診者，不幸往生個案有7位。宜蘭縣長林姿妙今（15日）透過視訊參與中央防疫會議，建議中央讓民眾在縣內各通路都能方便購買到快篩試劑，才足以配合中央的防疫政策。

今中央流行疫情指揮中心與各地方政府透過視訊會議，對目前防疫措施及地方醫療量能等做討論，林姿妙在會中表達，中央如擬放寬3＋4隔離政策，需撥給地方政府足夠的快篩試劑，讓民眾能在各通路方便購買，及改善確診者自主回報系統等多項建議。林表示，每個縣市防疫狀況不一樣，尊重大家的發言。

今15日宜蘭縣新增1871個確診者，其中學生數202人、教職員工21人，累計2742位學生、216位教職員確診；而聖母醫護專跟私立慧燈中學、光復國小，確診數較多，包含家人感染及小規模學生之間的傳染，已請教育處特別請這幾所學校的防疫工作夥伴，趕緊做些區隔、防止傳播鏈擴大。

林姿妙表示，為了因應快篩試劑不足，宜蘭縣已增設6個社區篩檢站及其他機動性篩檢站，同時也增設「防疫診」提供全面性服務；林指出，有關確診者自主回報系統，建議中央新增填報後可預覽填報結果及編輯填報資料功能，以免增加衛生局行政人員的負擔。

衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣醫療量能有253張專責病房，佔床率為77％，還在能調動範圍內，隨時機動調整床位數；如中央想以快篩慢慢取代一部分PCR，希望中央能提供更多快篩試劑通路給民眾，方能隨時做滾動式的調整。