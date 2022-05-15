肌肉猛男的到來，讓現場女來賓陷入瘋狂。（民視提供）

民視《綜藝大集合》本周到新竹福龍宮，一開場就用抖音舞蹈作為開場，大家隨著音樂做出浮誇的表情與動作，畫面相當搞笑。由於上周日母親節的節目中，播出胡瓜脫衣熱舞逗媽媽們的畫面，在網路上引發一陣轟動，有許多網友下戰帖點名要跟胡瓜較量身材。

本周，製作單位邀請到9位猛男到錄影現場，胡瓜笑稱為「九天猛男」，籃籃非常驚訝的看著胡瓜，「瓜哥，你有在關注最近年輕人的哏喔」，突然間背後傳來音樂，大家驚喜的轉身，看到從不遠處的斜坡上走出一群身材精壯且又裸著上半身的肌肉男。

女藝人們看到後又驚又喜，紛紛興奮的尖叫，肌肉男們也配合音樂在斜坡上大力展示身材，最後更是站成一排大秀肌肉，肌肉秀結束後，胡瓜帶著《大集合》的藝人朋友衝上斜坡，阿翔看到失控場面說：「在節目上沒看過女來賓衝的比主持人們還快」，此話一出，眾人看向巫苡萱、菲菲、斐棋，3人面紅耳赤又害羞的模樣，讓現場觀眾哄堂大笑。