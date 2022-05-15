2018年0823水災，台南市學甲區平和里僅有1艘泡棉船及幾位志工，能協助運送物資及撤離災民，地方隔年成立救災志工隊，並許願購買救災水上摩托車，提升救災機動性，經3年來努力攢錢，總算湊到經費購置，15日救災水上摩托車正式亮相，市長黃偉哲到場嘉勉，並捐2萬元作為平和里的救災基金。

學甲區長張明寶說，0823水災重創學甲區，當時里民財產損失慘重，平和里的民間救援力量單薄，前事不忘後事之師，隔年在平和里長陳學先號召下，地方成立救災志工隊，定期參與防汛演練，汛期前也會協助防災宣導，志工成員數從原本的23位，增加到現在26位。

平和里救災志工隊原有救災設備，包含2艘膠筏、2部船外機、15件救生衣，今年顧問團及志工夥伴們更自籌55萬元，購買台南唯一用於救災的水上摩托車等設備，這輛水上摩托車可乘載3人，未來災害發生時，運送物資及撤離災民，將更加靈活機動。

平和里救災志工隊今日在平和里慈照宮廟前廣場，展出新採購的水上摩托車及相關設備，黃偉哲、立委陳亭妃、台南市議會議長郭信良、慈濟宮董事長王文宗、學甲區農會總幹事李曉軍等人到場讚許志工們的付出。

黃偉哲率先捐贈2萬元給平和里，作為救災基金；會中郭信良、王文宗也各捐贈2萬元、學甲區農會捐贈1萬元共7萬元，一同響應。