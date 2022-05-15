三方分軍計中計，殊蝕暗謀取異念，逸塵兒運籌帷幄，遭逢玉龍攔阻，雷音山上異念掀波，交織一場六強混戰，瑠璃王爵一意剷除無名輩，奈何眼前劍宿不肯退讓，只能強吞無奈，青玉鏡長喝啟戰，雙方聯手進招，共取意琦行！

刀鳴掌嘯織殺網，元功受制險象生，為護守身後之人，鬱葬香神劍再握，深埋血液中的劍之稟賦，乍然醒覺，登時，劍心入無瀾之境，劍意如裂缺電掣！雙脊馬鞍嶺，當世雙強會，闕風策一對鬼一法眼師，崩天第一掌，玄黃裂千丈，兩人身愈險，膽愈定，駁火掌不停，錯落更搏命！

書閱半卷神秘郎，獨攬江湖一片真，談無慾親身延請，仙道一為開，世道一為清，深藏密林的高人，此人身分究竟為何？恩仇難解隔世再會，逆璽口吐驚人之語，直指青玉鏡乃為殊皇之弟，明宗帝九淵；方失至愛願難遂，再聞驚語亂神智，青玉鏡痛苦難當，逆璽見狀，直取青玉鏡欲強勢將人擒回！欲知最精彩結果，請不可錯過霹靂布袋戲，《霹靂兵烽決之玄象裂變》第15章：以智伐智，以謀伐謀。《霹靂兵烽決之玄象裂變》第16章：驚夢‧圓夢。