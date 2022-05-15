美國國家衛生院(National Institutes of Health，NIH)代院長羅倫斯∙塔巴克(Lawrence Tabak)向美國國會作證時表示，美方衛生官員在新冠疫情爆發初期，曾按照中方科學家的要求，從公開檔案庫中撤下新冠病毒的基因測序。不過他強調，相關數據目前仍然存在檔案庫中。

據《美國之音》報導，塔巴克是日前在國會眾議院撥款委員會一個小組聽證會上作此表述。塔巴克表示，國衛院將來自疫情最初爆發地中國武漢的數據從「公共查閱處撤下」，但是研究人員仍然可以通過磁帶庫中的「磁帶儲存器」獲取這些數據。

報導指出，日前《浮華世界》(Vanity Fair)雜誌報導，雖然病毒基因測序數據有可能解決新冠病毒究竟是從武漢病毒研究所洩露或是由動物自然傳播給人的疑問，但美方衛生官員卻按照中方科學家的要求將這些數據隱匿起來。

美共和黨眾議員博伊特勒(Jaime Beutler)在聽證會上要求塔巴克解釋為什麼美國官員會按中方的要求行事。塔巴克回應指出，「任何人與測序閱讀檔案館有關係的人都被允許提出撤除測序的要求」，「毫無疑問，有關測序檔案與閱讀檔案館的聯絡溝通確有可以改善之處。」他指出，「檔案館從未刪除這些測序，只是沒有在被查詢的時候向人提供。」

《浮華世界》在3月份刊登的一篇文章中報導說，生物學家布魯姆(Jesse Bloom)去年發現，新冠早期病毒的基因測序從美國的一個聯邦政府經營的數據庫中消失了。當布魯姆提出這個問題時，據說遭到當時國立衛生院院長科林斯(Francis Collins)以及白宮首席醫學顧問佛奇(Antony Fauci)等一批研究人員的斥責。

報導指出，布魯姆曾讓科林斯和弗契看了他的學術論文的草稿，結果在去年6月舉行的一場視訊會議上科林斯和弗契就表示強烈反對布魯姆用「令人可疑」的詞語來描述中國科學家移除這些基因測序的要求，弗契說布魯姆的用詞「另有所指」，暗示這是「掩蓋」事證的行為。

另一位應邀參與視訊會議的生物學家安德森（Christian Anderson）表示，武漢研究人員有權要求撤下早期病毒的基因測序，而布魯姆對此提出質疑是不道德的。

新冠疫情2019年年底在中國武漢爆發以來已經在全世界肆虐了兩年半，但是有關病毒溯源的工作仍然毫無進展。中國政府對世界上有關重新進行溯源調查的呼聲未予以積極的回應與提供合作，其態度受到許多的質疑。