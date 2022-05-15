本土病例急速飆升，雖然許多人認為疫情已經「流感化」，不過不少確診者並不以為然，有確診的網友透露，喉嚨痛到像刀割，還有過來人對於「就像感冒一樣」這句話最不開心，甚至覺得很無知。

一名網友今(15)日在臉書社團《確診者有話要說》表示，喉嚨真的不是開玩笑的痛，像是喉嚨有一大塊傷口在那邊，並抱怨「案件數暴增是事實，但沒想到竟然可以亂成這樣」，邀請大家一起分享真的確診後才知道最誇張或最扯的事，包括症狀、副作用…等最想分享的事情。

網友分享確診後才知道的事。(圖/截自臉書確診者有話要說)

貼文一出引起廣大迴響，網友紛紛回應「輕症真的也是超難受，我的感想是，輕症就是在不危及生命的情況下，還可以看到明天太陽般的難受」、「喉嚨真的好痛」、「我女兒說喉嚨痛像刀割」、「連吞口水都痛，耳朵也痛」。

不少過來人都對「輕症就像感冒一樣」這句話感到超火大，怒嗆「根本不是就像感冒而已，講這種話的我真心覺得很無知，即使輕症也真的是很不舒服！有哪個感冒跟流感是需要關起來7天的啦，好笑了！」、「聽到有人跟我說『只是輕症而已還好啦』，實在讓人超火大的」、「輕症其實就很難受了，不是大家講的那麼輕鬆」。

不過也有網友表示「輕症真的還好耶，我覺得身體差、體質不好的人可能病毒反應在他們身上反應比較大，像我只有乾癢咳2天和微燒2天，10幾天後症狀都好了，也陰性了，說到底就是看體質」、「真的很看體質和免疫系統，像我輕，症狀乾咳微燒2-3天乾就好了，只是病毒量可能還很多（但沒有像大家說得嚴重）」。