原訂在新莊進行的「金控大戰」3連戰打完首戰後，連2天都因雨延賽，中信兄弟16日移師高雄與味全龍進行補賽，推出鄭凱文先發，迎戰廖任磊，至於王牌投手德保拉則會在與統一獅3連戰中登板。

兄弟原本昨天就要推出德保拉，但比賽因雨延賽，他先發順延1天，今天比賽同樣因雨打不成。今天兄弟全隊照計劃到新莊練球，結束訓練後再啟程南下。總教練林威助表示，明天先發是鄭凱文，德保拉本周跳過1次先發，但下次先發不一定會等到周末，可能會在18日起獅象3連戰中登板。

昨天快篩呈現陽性的陳子豪，目前已返回台中宿舍，仍在等待PCR檢測結果，而他的空缺會由宋晟睿補上；原本宋晟睿就是因為詹子賢被列為密切接觸者，以「疫情隔離名單」指定上一軍，「助總」表示，明天詹子賢會歸隊一軍，球隊會再指定宋晟睿為陳子豪的遞補球員。至於因家人確診遭到匡列的王政順，林威助表示，他會先跟隨二軍練習。