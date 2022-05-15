朝陽科大建築系室內設計組學生林涌騏畢業作品以復育珊瑚礁為設計概念打造展覽館，入圍2022年全國技專校院學生實務專題製作競賽，關懷海洋生態受肯定。林涌騏作品〈珊珊來遲〉以復育珊瑚礁為概念設計展覽館，結合聯合國永續發展目標，入圍2022年全國技專校院學生實務專題製作競賽。（朝陽科大提供／吳敏菁彰化傳真）

朝陽科大建築系室內設計組學生林涌騏畢業作品以復育珊瑚礁為設計概念打造展覽館，入圍2022年全國技專校院學生實務專題製作競賽，關懷海洋生態受肯定。林涌騏作品〈珊珊來遲〉以復育珊瑚礁為概念設計展覽館，結合聯合國永續發展目標，入圍2022年全國技專校院學生實務專題製作競賽。（朝陽科大提供／吳敏菁彰化傳真）

朝陽科技大學建築系室內設計組第27屆畢業設計展「3000°C」，深化室內創作領域，即日起至25日在彰化福興穀倉展出40餘件畢業作品，不僅涵蓋住宅空間、商業空間、藝文空間及醫療空間等領域，還有潛入海洋保育，多元創作受到矚目。

朝陽科大建築系室設組畢籌總召楊婧表示，畢業展選擇距離鹿港老街不遠的「福興穀倉」，特別有意思，福興穀倉經整建後重新活化成為展覽空間，是彰化相當重要的歷史建築，希望透過畢業展作品，集結對於空間、記憶、文本與個人之間關係的思考，構築另一種觀看的方式。

這次展出中，林涌騏作品〈珊珊來遲〉以復育珊瑚礁為概念設計展覽館，結合聯合國永續發展目標，入圍2022年全國技專校院學生實務專題製作競賽，關懷海洋生態保育受肯定。

林涌騏表示，根據調查，小琉球潮間帶珊瑚礁因疫情期間遊客報復性出遊，大量白化死亡，希望能打造一座兼具海洋教育功能的展覽館，館內則規劃空間利用生態管串連建築，可欣賞潮汐帶的海洋生物，減少遊客下水的人為破壞；展覽館建築外表則採粗糙水泥，讓海洋生物方便附著，成為全新棲息環境，整體設計能讓珊瑚礁復育空間增加到3000坪以上。

朝陽科大建築系主任郭其綱表示，為了讓畢業生具有多元建築創作思維，聘請不同專長領域之外籍師資，包括在紐約貝聿銘建築師事務所任職10年、擁有日本及美國建築師雙執照的奧田孝次等，亦選送優秀學子至英國倫敦Middlesex University及東京芝浦工業大學交換，歷屆校友已超過220人取得國內建築師資格，並有多位取得日本及法國建築師執照在海外執業。