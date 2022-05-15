朝陽科技大學建築系室內設計組第27屆畢業設計展「3000°C」，深化室內創作領域，即日起至25日在彰化福興穀倉展出40餘件畢業作品，不僅涵蓋住宅空間、商業空間、藝文空間及醫療空間等領域，還有潛入海洋保育，多元創作受到矚目。
朝陽科大建築系室設組畢籌總召楊婧表示，畢業展選擇距離鹿港老街不遠的「福興穀倉」，特別有意思，福興穀倉經整建後重新活化成為展覽空間，是彰化相當重要的歷史建築，希望透過畢業展作品，集結對於空間、記憶、文本與個人之間關係的思考，構築另一種觀看的方式。
這次展出中，林涌騏作品〈珊珊來遲〉以復育珊瑚礁為概念設計展覽館，結合聯合國永續發展目標，入圍2022年全國技專校院學生實務專題製作競賽，關懷海洋生態保育受肯定。
林涌騏表示，根據調查，小琉球潮間帶珊瑚礁因疫情期間遊客報復性出遊，大量白化死亡，希望能打造一座兼具海洋教育功能的展覽館，館內則規劃空間利用生態管串連建築，可欣賞潮汐帶的海洋生物，減少遊客下水的人為破壞；展覽館建築外表則採粗糙水泥，讓海洋生物方便附著，成為全新棲息環境，整體設計能讓珊瑚礁復育空間增加到3000坪以上。
朝陽科大建築系主任郭其綱表示，為了讓畢業生具有多元建築創作思維，聘請不同專長領域之外籍師資，包括在紐約貝聿銘建築師事務所任職10年、擁有日本及美國建築師雙執照的奧田孝次等，亦選送優秀學子至英國倫敦Middlesex University及東京芝浦工業大學交換，歷屆校友已超過220人取得國內建築師資格，並有多位取得日本及法國建築師執照在海外執業。
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