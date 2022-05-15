40歲日本戲劇男神綾野剛，日前遭YouTuber東谷義和連環爆料，抖出他私下混亂的男女關係，還流出疑似露鳥的床照，雖然他和經紀公司都未對此回應，話題仍引起熱議，近日東谷義和開直播時，直接找來當事人、NMB48前成員松岡知穗現身說明，曝光綾野剛不為人知一面。

東谷義和爆料，7年前跟綾野剛在大阪聚會，友人帶來當時僅17歲的松岡知穗作陪，沒想到綾野剛不斷慫恿她喝酒，散攤後還牽著女方走，雖然東谷義和當下有以對方「未成年」阻止，但綾野剛還是把她帶回下榻的飯店過夜。

松岡知穗露面認了和綾野剛有過關係。(圖／取自東谷義和YouTube)

而松岡知穗也在直播認了有這件事，並表示綾野剛主動來聯絡，要她如果被問起這件事，要說當時已經18歲，還要求她將當時LINE對話刪除，並暗示要用金錢解決。

松岡知穗表示雖然僅和綾野剛見過2次面，且都對她很溫柔，但經過東谷義和的勸說，加上知道還有很多受害者，認為這樣不好，才會站出來陳述事實，希望可以讓受害女性減少，而目前綾野剛都未對爆料做出回應。

綾野剛在《假面騎士555》中飾演反派開啟演藝之路，之後靠著電影《神劍闖江湖》，電視劇《離婚萬歲》、《公關室愛情》、大河劇《八重之櫻》等走紅，最近他將主演7月的日劇《Old Rookie》，讓外界都擔心是否會影響新劇演出。