一段感情難免會有走不下去的時候，然而每個人面對分手的處理方式都不一樣，有些人喜歡直接了當，清楚斬斷彼此的關係，有些人卻不願意當壞人，只會默默等待另一半放棄。命理網站「星座上上簽」分享，摩羯座、處女座、天蠍座就算不愛了也不會明說，而是用各種方法逼另一半提分手。
1、摩羯座
摩羯座內心敏感又自卑，只有在足夠信任的人面前，才會展現出最真實的自己，但這也代表和他們越親近，越會感受到他們的脾氣不太好。摩羯座喜歡計畫、目的性很強，所以即便分手也會做好打算，為了不讓自己變成壞人，最常使用冷暴力，或以工作忙當作藉口，逼迫另一半主動提分手。
2、處女座
處女座個性非常理智，儘管有時會被愛情沖昏頭，但維持的時間相當短暫，等到他們看透對方就會很快清醒過來，這時處女座就會開始衡量之間的感情，因此他們的態度變得強硬，以測試彼此到底適不適合，再加上他們很沒有安全感，所以就會使出一些方式，逼迫另一半和自己分手。
3、天蠍座
天蠍座愛恨共存的人，有愛就會有恨，只是看當時哪一種情感占上風，所以當他們情緒化地提分手時，不需要相信，不過當他們很理智、沒有情緒的時候，代表他們已經考慮清楚了，雖然表面很平靜，內心卻充滿各種情緒，他們不會輕易放過自己與對方，做得越狠其實也是為了讓自己死心。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。