一段感情難免會有走不下去的時候，然而每個人面對分手的處理方式都不一樣，有些人喜歡直接了當，清楚斬斷彼此的關係，有些人卻不願意當壞人，只會默默等待另一半放棄。命理網站「星座上上簽」分享，摩羯座、處女座、天蠍座就算不愛了也不會明說，而是用各種方法逼另一半提分手。

1、摩羯座

摩羯座內心敏感又自卑，只有在足夠信任的人面前，才會展現出最真實的自己，但這也代表和他們越親近，越會感受到他們的脾氣不太好。摩羯座喜歡計畫、目的性很強，所以即便分手也會做好打算，為了不讓自己變成壞人，最常使用冷暴力，或以工作忙當作藉口，逼迫另一半主動提分手。

2、處女座

處女座個性非常理智，儘管有時會被愛情沖昏頭，但維持的時間相當短暫，等到他們看透對方就會很快清醒過來，這時處女座就會開始衡量之間的感情，因此他們的態度變得強硬，以測試彼此到底適不適合，再加上他們很沒有安全感，所以就會使出一些方式，逼迫另一半和自己分手。

3、天蠍座

天蠍座愛恨共存的人，有愛就會有恨，只是看當時哪一種情感占上風，所以當他們情緒化地提分手時，不需要相信，不過當他們很理智、沒有情緒的時候，代表他們已經考慮清楚了，雖然表面很平靜，內心卻充滿各種情緒，他們不會輕易放過自己與對方，做得越狠其實也是為了讓自己死心。