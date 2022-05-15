2022 Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽於5月13、14日登場，來自60多個國家的最強「紙飛機飛行員」齊聚奧地利指標性機棚Hangar-7，共同競逐全世界紙飛機之王，就讀台北市大的馬成發代表台灣出賽花式項目，運用扯鈴結合紙飛機，透過靈活調度能力，精準掌握扯鈴來回及紙飛機迴旋的時間，成功奪下全世界第2名，創台灣代表選手至奧地利參加Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽決賽以來最佳成績。

Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽台灣區預賽之前決選出花式項目馬成發、飛遠項目沈立謙及飛久項目彭楷宸3位冠軍，代表台灣遠赴奧地利世界決賽和各國好手較勁，由馬成發在花式項目帶回第2名佳績，他說：「當初報名只是抱著玩玩的心態，即便出國比賽，我也是保持享受舞台的心情準備，畢竟是第一次參賽，能拿下第2的成績意料之外，太開心了！」

來自塞爾維亞的克斯提奇（Lazar Krstic）上屆賽事以52.28公尺的紀錄奪下飛遠項目第2，本屆捲土重來，除了改造紙飛機外型，更為此增重10公斤，只為了有更強力道丟擲紙飛機，最終以61.11公尺打破往年比賽紀錄，成為2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽的飛遠項目冠軍；巴基斯坦的薩伊德（Rana Muhammad Usman Saeed）在飛久項目中，預賽時以16.39秒打破大會紀錄，最終決賽以14.86秒奪下冠軍。

Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽是3年一度的國際紙飛機大賽，也是全球最大紙飛機賽事，今年先在全球舉辦超過500場預賽，超過6萬1千人「一飛高下」。

馬成發以純熟的扯鈴拋接技術，並靈活地調度紙飛機，成功奪下2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽的花式項目亞軍。（Red Bull提供）

馬成發（左1）代表台灣獲得2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽花式項目亞軍。（Red Bull提供）