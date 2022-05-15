疫情在立法院延燒，立法委員確診再添一人，國民黨立委陳雪生今在臉書宣布，昨日因身體不適自行快篩呈現陽性，今日再至醫院進行PCR檢測確定感染新冠肺炎；國民黨立委費鴻泰也在臉書證實自己PCR篩檢為陽性。

陳雪生指出，昨日因身體不適自行快篩呈現陽性，今日再至醫院進行PCR檢測確定感染新冠肺炎，症狀輕微今日起將進行十日的居家自主隔離，對此向鄉親表達歉意，國會辦公室全體同仁在辦公室主任王冠予要求下全數進行快篩，快篩結果皆為陰性。

陳學生表示，國會辦公室為同仁健康進行全面消毒，16日全體同仁居家上班，他與主任行動電話依舊保持暢通，為民服務不會因居家辦公而耽誤，疫情嚴峻請鄉親做好自主防疫，若有不適或返馬鄉親請做好自主快篩，雪生關心您的健康。

此外，國民黨立委費鴻泰今也證實自己PCR篩檢為陽性，費鴻泰表示，他目前正按規定居家隔離中，降低傳染、也避免讓大家困擾擔心，他與團隊同仁已做好相關因應，團隊調整或取消近日行程。

費鴻泰指出，原訂下週起跑的「費鴻泰110年度稅務申報諮詢服務」先行暫停一週，所有同仁也已進行快篩檢驗，全數陰性，會持續追蹤，辦公處所均已完成全面清消。

據統計，目前立法院確診包含民進黨立委蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、趙天麟、沈發惠、邱議瑩，及民眾黨立委蔡壁如，還有國民黨立委廖國棟、蔣萬安、費鴻泰，加上陳雪生共12人。