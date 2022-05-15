金門今天新增78名確診，並出現首例89歲長者死亡個案。縣府下午直播說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增78名確診，並出現首例89歲長者死亡個案。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增78名確診，並出現首例89歲長者死亡個案。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增78名確診，並出現首例89歲長者死亡個案。最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增78名確診，並出現首例89歲長者死亡個案。最新疫情狀況之四。（縣府提供）

金門今天新增78名確診，並出現首例89歲長者死亡個案。縣府提醒鄉親盡量少涉足高風險場所，居家照護者應注意各項防疫措施，尤其加強守護家中長者、幼兒的健康，嚴防遭到病毒感染。

金門今天新增78名確診，個案累計548例，目前收治中64例，無症狀或輕症62例、中症1例、重症1例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者224人，目前居家隔離338人，解除居家隔離226人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調仍持續進行中。

其中，重症個案為80多歲長者，男性，具慢性病史，有腦下垂體腫瘤術後史，接種過1劑疫苗，昨(14)日傍晚至部立金門醫院急診，主訴有發燒、腹瀉、呼吸喘症狀，經PCR檢驗陽性，Ct值14，當日住進加護病房，有使用抗病毒藥物及相關藥物治療，雖積極治療，病情仍持續進展。經醫護與家屬討論後，予以安寧緩和醫療照護，但仍不幸於今(15)日12：01病逝。

新增78例，男性47例、女性31例，年齡介於未滿5歲至80多歲。年齡分布：5歲以下8例、6歲12歲6例、13歲至19歲2例、20歲至29歲12例、30歲至39歲22例、40歲至49歲14例、50歲至59歲1例、60歲至69歲8例、70歲至79歲1例、80歲至89歲4例。校園部分學生與教職員，幼兒園7人、國小有6人，國中1人、大學2人。

確診個案分屬家庭群聚案14例、7處工作職場群聚案17例，以及47個獨立案。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，使用17床，尚有空床23床。

新增確診者在金足跡，包括：5月11日全家便利超商(金山店)、海灣KTV、莒光共融公園；5月12日海灣KTV、莒光共融公園；5月13日全家便利超商(金山店)、海灣KTV、莒光共融公園。 航空部分：5月13日立榮航空B7-8802臺北往金門7：00航班。

金酒總經理楊駕人說明，金酒今天再新增5例，整體評估已逐漸脫離群聚感染，明早全體員工1235人均需快篩陰性，才能進入工作場所，後續防疫從嚴執行，請鄉親放心。

縣府再次呼籲鄉親，盡量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，並減少餐聚、飲宴等活動；職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩；另於確診者居家照護或隔離期間，應加強居所清消，例如門把、開關、衛浴設備，減少病毒殘留導致感染。