居家隔離新制「3＋4」4月初上路後，遭不少縣市批評造成基層人力負擔，台北市長柯文哲今表示，有關確診者和密切接觸者的隔離制度，也許應訴諸道德訴求，不聽話者可用公權力開罰，只要做到9成民眾都配合，這波疫情就可以用最低社會成本撐過去。

柯文哲今赴中正紀念堂視察車來速防疫急門診建置進度，對於隔離制度再放寬的疫情上，他透露，新北首先已表態反對現行隔離制度，假如一天有2萬人確診，到底要怎麼執行，個台中態度則很清楚，直言新北的問題一個禮拜後將變成台中的問題，

柯文哲接著說，去年5月疫情爆發時，台灣沒有動用警察、軍隊，不像上海一樣將民眾釘在房子裡面，也沒有出動武警到街上抓人，僅靠呼籲而已。他認為，政治上只要8成民眾聽從政府指示做事，這樣就夠了，只要這些人合作，防疫就成功，這是去年台灣在全世界防疫最成功的地方，用自主封城解決問題。

柯文哲認為，如果你是確診者，自己就應該知道該去隔離7天，不要出來害人，如果是確診者的密切接觸者，要出門必須先做快篩，沒有快篩就在家自主隔離7天，也許用呼籲的方式，讓老百姓遵守，但必須先解決快篩買不到的問題。

柯文哲說，如果國內繼續糾結在，防疫必須藉由政府電子圍籬這種強制手段，在確診數1000人時還可以，但確診數攀升到6萬時就沒辦法處理，只能訴諸國民道德，他認為台灣國民素質很高，去年5月就證明這樣可以成功。

柯文哲說，所以他也力勸陳時中，既然台灣有去年成功經驗，要相信國民可以撐過這關，關於確診者居家隔離、密切接觸者的居家隔離，也許訴諸道德訴求，讓這些人自動自發，假如有人不聽話，國家還是保留公權力可開罰，只要能嚇阻那2成不願配合的人就好，「只要可以做到90％民眾服從疫情指示，這波疫情就可以最低社會成本撐過去。」