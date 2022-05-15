強烏克蘭的運動戰能力。在新聞稿中發表了一張舉著烏克蘭國旗的荷蘭YPR-765 裝甲運兵車。
防衛部落格(Defense Blog)報導，荷蘭總理呂特(Mark Rutte)在上個月的個人推特上表示，他與烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Zelenskyy）通電話後敲定了裝甲車支援，經過1個月的工作流程與士兵基礎培訓，終於在近日運抵烏克蘭境內。
YPR-765基於是美國M113裝甲運兵車的改進與授權生產版本。大多數荷蘭的YPR裝甲車是由荷蘭DAF公司製造的，而該公司以生產堅固的卡車而聞名。YPR於 1979 年起就開始生產，總數量達到1600多輛。
該車有許多衍生型，除了基礎型的裝甲運兵車以外，還有反坦克戰車車、戰場指揮車、偵察車、工程車、戰損修復車、運輸車、戰地救護車等等。目前荷蘭陸軍隊現在正在擬定新一代裝甲車的更換計劃。
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