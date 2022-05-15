今天在大聯盟場上洋基以2：3不敵白襪，中斷近期的5連勝，此戰得分火力大幅下降，但其實他們最後仍有機會贏球，沒想到派出本季僅失1分的王牌終結者查普曼(Aroldis Chapman)上場竟沒守住，被敲出再見安打輸球，查普曼失掉本季第2分，也吞下本季首敗，相當可惜，不過洋基目前仍以24勝9敗的戰績傲視聯盟。

YOAN MONCADA BACK??? HE NEVER LEFT! HATERS ARE IN SHAMBLES #WhiteSox pic.twitter.com/FoiPVOWmXP — TheMoncadaArmada (@HashTagWhiteSox) May 15, 2022

洋基前兩戰一共海灌了25分，把白襪打到暈頭轉向，不過白襪在今天終於擋住對方猛烈炮火，前賽揚獎左投「大鬍子」凱寇(Dallas Keuchel)繳出5局無失分成績，堪稱今天獲勝大功臣，反倒洋基先發投手蒙哥馬利(Jordan Montgomery)有失水準，投4.1局挨了2分，首局就被羅伯茲(Luis Robert)敲安得分，第3局被孟卡達(Yoán Moncada)轟出陽春炮。

此戰洋基第8局才得分，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)敲出一壘安打建功，雖然他沒有全壘打演出，但4支3表現依舊火燙，目前打擊率也剛好爬上3成，而第9局洋基立刻再追加1分戰成平手，下半局派出最穩的查普曼上陣，他製造高飛球解決第9棒哈瑞森(Josh Harrison)，沒想到接著被敲安打又投出保送，最後被羅伯茲逮中指叉球苦挨再見安打。

Luis Robert walks it off against Aroldis Chapman and the Yankees.



White Sox get the W on the Southside.



🎥 @whitesox

pic.twitter.com/GNyfLI5FTq — The Athletic (@TheAthletic) May 15, 2022

查普曼除了失掉本季第2分也苦吞首敗，最近兩場他一共投1.1局被敲3安打失掉3分，有2次保送，雖然上一戰仍拿下救援成功，這次就沒那麼好過了，本季他出賽14場就只失這2分，有8次救援成功，自責分率升到1.54，沒能守住非常可惜，而白襪終於有機會派上終結者韓崔克斯(Liam Hendriks)，他投1.2局失1分拿下勝投，至今還有9次救援成功。