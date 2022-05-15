國內疫情快速升溫，衛福部長陳時中15日召集各縣市首長開會，討論各縣市遇到的難題和狀況，高雄市長陳其邁向中央報告，目前高雄民眾有上呼吸道症狀且快篩陽性的確診率高達89％，由於中央有意放寬居家隔離3＋4的規定，在會議中陳其邁贊成改為7天自主健康管理，但建議搭配2支快篩試劑，採取「以篩代隔」的作法。

陳其邁表示，在此次會議中主要跟中央報告目前高雄患有上呼吸道症狀的民眾到診所看診後，快篩陽性的確診比例達到89％，換句話說，有呼吸道症狀又快篩陽性的民眾確診機率相當高，因此建議中央，診所對於有呼吸道症狀且快篩陽性的民眾應該給藥。

另外，各縣市首長在會議中也與中央共同討論居家隔離3＋4政策適度鬆綁的作法，陳其邁指出，他贊成居家隔離3＋4政策改為7天自主健康管理，但必須搭配2次快篩，採取「以篩代隔」的方式執行，至於2次快篩的使用時機，紐西蘭是採取第3天、第7天快篩，他則認為可以調整成民眾有症狀時使用。

陳其邁強調，防疫並非只有政府，每個人都應該善盡防疫的責任，他對台灣人民防疫的公共衛生觀念相當有信心，所以應該強化自主的健康管理，確診個案數日益增加，應該讓人民自主防疫，政府就可以從管制的角色移轉到籌備醫療量能工作。