抗病毒口服藥物輝瑞Paxlovid及默沙東的莫納皮拉韋的適用條件。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

不少花蓮民眾近日收到「快篩確診可到嘉光診所開藥、不必等PCR」、「花蓮縣提供清冠一號13家中醫院所及花蓮縣抗病毒藥核心藥局」、及「花蓮市抗病毒藥的核心藥局」等資訊，衛生局澄清皆為假消息。花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

隨全台確診案例逐日攀升，抗病毒口服藥物需求量也增加，國內採購輝瑞Paxlovid及默沙東的莫納皮拉韋等2款藥物，提供具重症風險因子者及時獲得治療，縣內儲備量也引起關注。縣府表示，目前Paxlovid尚餘4661份，莫納皮拉韋則是388份，明起將配發Poxlovid藥物到診所，屆時65歲以上確診長者經視訊診療，醫師認為有用藥必要，診所端即可開藥，減少等藥空窗期。

衛生局長朱家祥指出，Paxlovid是第一線藥物，莫納皮拉韋則是第二線藥物，後者僅限於醫院使用，Paxlovid花蓮進貨5815份，目前尚餘4661份，莫納皮拉韋則是進了1117份，餘量還有388份。朱解釋莫納皮拉韋在縣內用量高於Paxlovid主因，先前爆發部立花蓮醫院及東區老人之家院內感染，不少需管灌的長者染疫，由於莫納皮拉韋可磨成粉，較易食用，因此使用量較高。

不過2款抗病毒藥物，需在症狀發生後5天內投藥才有效果，衛生局是否有進一步簡化給藥流程，朱家祥表示，由於藥物須符合服用條件才能提供，但仍會儘早給予需要者使用。縣長徐榛蔚補充，針對加速給藥流程，經與中央討論，明起會將Paxlovid配發到各診所，若家中長者快篩陽性且醫師也確定確診，並認為有用藥之必要，則會提供該藥物，屆時可由親友繫帶健保卡前往領藥。

花蓮今新增1065例確診個案，迄今已累計1萬3559例，由於確診者中，不乏14歲以下學童及65歲以長者，引起衛生局關注，經分析發現，長者的平均確診人口比低於年齡人口占比，孩童卻相反，即使學校班級同學確診，但校園染疫人數並無增加，研判校園感染性不高，而是因家庭群聚造成。

近日有民眾收到「快篩確診可到嘉光診所開藥、不必等PCR」、「花蓮縣提供清冠一號13家中醫院所及花蓮縣抗病毒藥核心藥局」、及「花蓮市抗病毒藥的核心藥局」等資訊，朱家祥表示，以上皆為假消息，呼籲民眾不要再轉傳，以免受罰，最高可處300萬元罰鍰或3年以下有期徒刑。

此外，明天開始開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者接種第2次追加劑疫苗，也就是第4劑疫苗，朱家祥表示，符合上述資格者，若與第3劑接種相隔滿5個月後，即能施打。屆時長照機構部分，將由負責協同的醫院協助接種，免疫不全者，則由醫院端協助，長者則規畫在醫療院所，提供半劑莫德納、全劑BNT及高端疫苗。