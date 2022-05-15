中央流行疫情指揮中心今日與地方舉行防疫會議，基隆市長林右昌提及，確診數呈現鈍化平緩的疫情高原期，研判可能是快篩陽性民眾沒有進行PCR篩檢，並非篩檢量能不足，未來疫情趨勢是向上還向下，接下來3至4天將有轉折，必須密切觀察雙北走勢。

林右昌今日在會議上表示，基隆與雙北走在全國疫情最前線，比其他縣市疫情發展大概早7到10天，在中央有明確指引出來前，就必須臨機應變。他提及，社區篩檢數及確診案例有鈍化情形，並非PCR篩檢量能不足，可能有其他因素，如快篩陽性民眾沒有進行PCR，以致於數字呈現鈍化平緩的疫情高原期。

林右昌說，基隆疫情與雙北連動度很大，彼此交互影響，這個高原期3至4天後，就是一個轉折的關鍵，趨勢是向上還是向下，要觀察雙北走勢，接下來這個禮拜是最關鍵時期，基隆會做全國疫情尖兵，密切觀察疫情走勢，回饋第一線的狀況，以作為中央擬定全國防疫政策參考指標。

他進一步說明，以從基隆的經驗來看，社區PCR篩檢量是重要指標，本市過去最篩檢高量能達1天4000人次左右，與台北市篩檢數差不多；自中央下令快篩陽性才能進行PCR後，社區篩檢站當日篩檢數大幅下降為623人次，後續隨疫情發展逐日增加，到5月10日達每日1274人次，並維持在每日1200人次上下。

林右昌指出，基隆社區篩檢站的狀況與雙北不同，基隆社區篩檢站沒有限制掛號人數，篩檢量能充足，所以快篩陽性的民眾只要有意願一定篩的到，其中暖暖碇內社區站點每天更有60％篩檢量來自新北市民。他說，基隆市每日確診數約社區篩檢站陽性數的2倍，社區篩檢站分擔近一半PCR需求，也是基隆各醫院的PCR篩檢站沒有被擠爆原因。

另外，林右昌對於中央提出，65歲以上快篩陽性長者可領取口服抗病毒藥物，表達支持。他認為，年齡是造成重症與死亡最重要因素，確診者重症危險因子明顯隨年齡倍數增加，例如，85歲以上確診者重症危險因子，是18至39歲族群的10.6倍；現有許多專家都提到確診者有5天黃金投藥期，如果在48小時內投藥效果會更好，因此，長者越早投藥可以及早預防重症與死亡比率。