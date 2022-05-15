首波梅雨鋒面來襲，南台灣昨(14)日各地降下大雨，有男子就在臉書分享1段4秒影片，有場婚宴辦在屏東縣潮州鎮震雷宮廟前，該喜宴是在外搭棚子吃喜酒，原PO就表示吃第3道菜時，突然狂風暴雨，不僅全身濕，很多賓客趕緊躲在棚子中央免遭淋濕，另外有網友也參加這場婚宴，從另一個視角可見工作人員趕緊搭起側邊帆布進行補救；網友也開玩笑表示「湯越喝越多」、「吃的是正港流水席」。

一名男子在臉書社團「屏東吃喝玩樂」發文，並上傳1段4秒影片，影片中在屏東縣潮州鎮震雷宮廟前搭棚子辦婚禮喜宴，氣球造型拱門在強風大雨差點被吹垮，婚禮桌布也在強風吹襲之下，差點被吹走，原PO也表示喜宴吃第3道菜，就開始颳風下雨，賓客們全身濕，「正港的流水席」人生成就解鎖。

另外有網友也參加同一場喜宴，拍下工作人員趕緊搭起側邊帆布防風雨侵襲。（翻攝自臉書屏東吃喝玩樂）

影片一出，網友驚呆紛紛留言表示「吃的是正港流水席」、「承辦不及格！知道會下雨 怎麼沒有全罩的棚子呢」、「湯越喝越多」、「這個是開啟送客模式」、「為了吃流水席，真的遇到流水席啦」、「新人畢生難忘」、「看來搭棚架有用心在搭，屹立不搖」、「新娘已傻眼在原地」。

另外還有網友分享該喜宴另外視角影片，影片中賓客幾乎都站在棚子中間躲雨，一旁可看到工作人員趕將帆布搭起，擋住側邊風雨侵襲。