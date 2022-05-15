阿拉伯聯合大公國元首哈里發13日因病辭世，其同父異母的弟弟穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）14日被阿聯7個酋長國領袖一致推選為新任總統。法國總統馬克宏14日在阿布達比與穆罕默德舉行會談，成為第一位親自前往致哀的西方領袖。英國首相強森、美國副總統賀錦麗與國務卿布林肯、以色列總統赫佐格也將陸續抵達。

哈里發在任時致力推動國家現代化，其低調作風引領阿聯度過阿拉伯半島的緊張局勢，並逐漸向以美國為首的西方國家靠攏。阿聯宣布哈里發逝世消息後，世界各國領袖紛紛致哀。另方面，也恭賀穆罕默德成為新任總統。他自2014年即被視為阿聯實際上的統治者，發里發因病退居幕後，大多時候僅出席象徵性活動。

阿聯加入西方陣營後，也成為重塑中東局勢的領導者。沙烏地阿拉伯王儲的兒子穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）14日致電祝賀穆罕默德，印度總理莫迪也在推特上讚揚穆罕默德的領導「充滿活力與遠見」，並稱印度與阿聯的戰略夥伴關係將因此繼續深化。

馬克宏去年12月訪問阿聯期間，與阿聯政府簽署一份價值140 億歐元（約新台幣4.34億元）合約，大手筆向法國採購80架飆風（Rafale）戰機。近半年以來，馬克宏與強森都是二度訪問阿布達比，惟強森在3月出訪時，未能說服阿聯與沙烏地阿拉伯增加石油產量。

另外值得注意的是，阿聯與美關係在美國總統拜登就任後變得緊張，雙方在伊朗核談意見分歧。